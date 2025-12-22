Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

Profitabler Netflix-Einstieg? 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Netflix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Netflix-Papiers betrug an diesem Tag 29,78 USD. Bei einem Netflix-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 335,852 Netflix-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (94,39 USD), wäre die Investition nun 31 701,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 217,01 Prozent angezogen.

Netflix wurde am Markt mit 432,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Netflix

