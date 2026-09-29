Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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29.09.2026 12:46:08
Boeing 737 MAX 10 Certification Delayed Over New Software Issue
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|ROUNDUP 2/Beinahe-Flugunfall in München: Beim Start gebremst - Ursache unklar (dpa-AFX)
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28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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|14.10.24
|Boeing Halten
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