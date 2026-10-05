Boeing Aktie
|172,64EUR
|1,02EUR
|0,59%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu wies am Montag darauf hin, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA einen Software-Fehler nicht als sicherheitsrelevantes Risiko eingestuft habe. Das lasse darauf schließen, dass Flugzeuge des Typs MAX 10 mit dem Software-Upgrade noch vor dem Jahresende zertifiziert und im kommenden Jahr erstmals ausgeliefert werden dürften./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 193,56
|
Abst. Kursziel*:
36,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 193,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,91%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|172,64
|0,59%
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|Jefferies & Company Inc.
|12:09
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|12:09
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|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
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|08:10
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|02.10.26
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