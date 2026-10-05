Boeing Aktie

172,64EUR 1,02EUR 0,59%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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05.10.2026 12:10:59

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu wies am Montag darauf hin, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA einen Software-Fehler nicht als sicherheitsrelevantes Risiko eingestuft habe. Das lasse darauf schließen, dass Flugzeuge des Typs MAX 10 mit dem Software-Upgrade noch vor dem Jahresende zertifiziert und im kommenden Jahr erstmals ausgeliefert werden dürften./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 193,56 		Abst. Kursziel*:
36,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 193,56 		Abst. Kursziel aktuell:
36,91%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 172,64 0,59% Boeing Co.

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12:10 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11:59 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 PUMA Neutral UBS AG
11:50 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:50 Schneider Electric Buy UBS AG
11:49 Danone Buy UBS AG
11:49 ATOSS Software Neutral UBS AG
11:43 AUTO1 Buy UBS AG
11:40 adidas Neutral UBS AG
11:27 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
11:02 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10:58 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:38 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:34 Boeing Outperform Bernstein Research
10:28 Ferrari Buy UBS AG
10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
10:09 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:08 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:07 Richemont Buy UBS AG
10:07 Hermès Sell UBS AG
10:04 Danone Hold Deutsche Bank AG
09:57 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:50 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08:49 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:22 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:20 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:07 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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