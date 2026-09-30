Boeing Aktie
|166,88EUR
|1,56EUR
|0,94%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ken Herbert wertet den Auftragszuschlag für das zukünftige Kampfflugzeug der US-Navy in seinem Mittwoch vorliegenden Kommentar positiv. Anfang 2025 habe die Kampfjet-Ära noch vor dem Aus gestanden, nun habe man die lokale Konkurrenz Lockheed Martin und Northrop Grumman sogar ausgesperrt. Boeing entwickelt nämlich nicht nur für die Marine, sondern auch für die Luftwaffe die künftige Jet-Generation./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 18:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 18:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 187,68
|
Abst. Kursziel*:
41,20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 189,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,77%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|ROUNDUP 3/Beinahe-Flugunfall: Beim Start gebremst - Ursache unklar (dpa-AFX)
|
29.09.26
|ROUNDUP 2/Beinahe-Flugunfall in München: Beim Start gebremst - Ursache unklar (dpa-AFX)
|
29.09.26
|ROUNDUP/Bericht zum Beinahe-Flugunfall in München: Bremsen beim Start betätigt (dpa-AFX)
|
29.09.26
|Bericht zum Beinahe-Flugunfall in München: Bremsen beim Start betätigt (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|166,88
|0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|13:46
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:39
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:38
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:33
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|13:31
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:44
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG