Lohnende Deutsche Bank-Investition? 21.11.2025 10:04:50

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Deutsche Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Deutsche Bank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,96 EUR wert. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 116,071 Deutsche Bank-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 33 292,41 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 20.11.2025 auf 29,83 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 232,92 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

