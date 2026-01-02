Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
02.01.2026 09:29:14
Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Start
Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent stärker bei 24 522,84 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,106 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,037 Prozent höher bei 24 499,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 490,41 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 498,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 524,97 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,623 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 02.12.2025, den Wert von 23 710,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 422,56 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, erreichte der DAX einen Wert von 20 024,66 Punkten.
DAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 1,35 Prozent auf 360,10 EUR), Rheinmetall (+ 1,25 Prozent auf 1 580,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,04 Prozent auf 121,65 EUR), Airbus SE (+ 1,00 Prozent auf 200,10 EUR) und Beiersdorf (+ 0,98 Prozent auf 94,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-0,69 Prozent auf 37,47 EUR), QIAGEN (-0,62 Prozent auf 38,62 EUR), Commerzbank (-0,61 Prozent auf 35,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,59 Prozent auf 40,52 EUR) und Deutsche Bank (-0,56 Prozent auf 32,93 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 803 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,225 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick
Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
