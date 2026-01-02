STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,18 Prozent auf 5 801,83 Punkte an. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,941 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,096 Prozent leichter bei 5 785,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 791,41 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 801,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 780,85 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,864 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.12.2025, einen Stand von 5 686,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 645,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 917,88 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,25 Prozent auf 1 580,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,04 Prozent auf 121,65 EUR), Airbus SE (+ 1,00 Prozent auf 200,10 EUR), Bayer (+ 0,96 Prozent auf 37,37 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,90 Prozent auf 27,91 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-0,69 Prozent auf 37,47 EUR), Deutsche Bank (-0,56 Prozent auf 32,93 EUR), SAP SE (-0,46 Prozent auf 207,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,36 Prozent auf 46,56 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,25 Prozent auf 560,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 803 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 357,136 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Mit 7,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at