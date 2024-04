Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,57 Prozent aufwärts auf 4 388,44 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,222 Prozent auf 4 373,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 363,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 373,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 391,18 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,444 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 362,97 Punkte taxiert. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Wert von 4 094,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 981,99 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 7,24 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,01 Prozent auf 176,62 EUR), HSBC (+ 1,44 Prozent auf 6,54 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,18 Prozent auf 77,08 EUR), BP (+ 1,01 Prozent auf 5,22 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,99 Prozent auf 42,82 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Enel (-0,96 Prozent auf 5,82 EUR), Novartis (-0,63 Prozent auf 85,83 CHF), RELX (-0,36 Prozent auf 33,08 GBP), Unilever (-0,08 Prozent auf 38,18 GBP) und AstraZeneca (-0,07 Prozent auf 107,00 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 133 934 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 520,949 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,40 erwartet. Mit 10,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

