Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 4 133,79 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 4 125,92 Punkte an der Kurstafel, nach 4 121,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 104,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 135,04 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,03 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 078,15 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 862,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 860,98 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,02 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 135,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,68 Prozent auf 44,96 EUR), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 96,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,83 Prozent auf 36,58 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,67 Prozent auf 45,28 EUR) und BP (+ 0,60 Prozent auf 4,56 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-2,16 Prozent auf 15,21 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 59,75 EUR), Roche (-1,28 Prozent auf 242,00 CHF), BAT (-0,91 Prozent auf 22,93 GBP) und Novartis (-0,83 Prozent auf 92,75 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 25 466 360 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 431,330 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,14 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at