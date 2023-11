Börse Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Am Montagmittag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 3 939,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,072 Prozent auf 3 940,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 943,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 943,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 934,95 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 823,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der STOXX 50 bei 3 885,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, lag der STOXX 50 bei 3 707,38 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 6,89 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 139,36 EUR), Richemont (+ 1,47 Prozent auf 114,25 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,09 Prozent auf 40,96 EUR), Enel (+ 0,82 Prozent auf 6,46 EUR) und National Grid (+ 0,69 Prozent auf 10,23 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Bayer (-18,72 Prozent auf 33,69 EUR), AstraZeneca (-1,56 Prozent auf 101,00 GBP), Glencore (-1,13 Prozent auf 4,62 GBP), UBS (-0,95 Prozent auf 22,92 CHF) und Siemens (-0,71 Prozent auf 147,40 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 732 895 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 415,442 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at