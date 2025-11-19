Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Erfolg
|
19.11.2025 16:59:00
Bayer-Aktie kaum bewegt: Menopause-Therapie - EU genehmigt Präparat Lynkuet
Das Medikament mit dem Wirkstoff Elinzanetant sei zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen (VMS) zugelassen worden, die mit den Wechseljahren verbunden sind oder durch eine Hormontherapie im Zusammenhang mit Brustkrebs verursacht werden. Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit.
Lynkuet ist bereits in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen.
Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Größenordnung erreicht wird. Bayer ist auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da wegen auslaufender Patente die Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln wegbrechen.
Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,05 Prozent auf 27,36 Euro.
BERLIN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Bayer AG
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Bayer-Aktie kaum bewegt: Menopause-Therapie - EU genehmigt Präparat Lynkuet (dpa-AFX)
|
19.11.25