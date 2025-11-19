Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Erfolg 19.11.2025 16:59:00

Bayer-Aktie kaum bewegt: Menopause-Therapie - EU genehmigt Präparat Lynkuet

Bayer-Aktie kaum bewegt: Menopause-Therapie - EU genehmigt Präparat Lynkuet

Bayer kann sein Menopausen-Medikament Lynkuet nun auch in der EU verkaufen.

Das Medikament mit dem Wirkstoff Elinzanetant sei zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen (VMS) zugelassen worden, die mit den Wechseljahren verbunden sind oder durch eine Hormontherapie im Zusammenhang mit Brustkrebs verursacht werden. Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit.

Lynkuet ist bereits in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen.

Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Größenordnung erreicht wird. Bayer ist auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da wegen auslaufender Patente die Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln wegbrechen.

Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,05 Prozent auf 27,36 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Jefferies & Company Inc.: Bayer-Aktie erhält Hold
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Bayer-Aktie mit Kaufen
Bayer-Aktie in Grün: Drittes Quartal schlägt Erwartungen

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Bayer AG

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten