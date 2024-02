Börse Europa: STOXX 50 nachmittags freundlich

So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwoch.

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 4 208,76 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,064 Prozent auf 4 195,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 198,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 195,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 218,34 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,263 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, lag der STOXX 50 bei 4 095,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 916,73 Punkte. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 3 935,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 2,85 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 250,97 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 2,18 Prozent auf 6,23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 38,84 CHF), BASF (+ 1,70 Prozent auf 45,83 EUR), GSK (+ 1,57 Prozent auf 16,68 GBP) und RELX (+ 1,41 Prozent auf 33,11 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Glencore (-1,10 Prozent auf 3,88 GBP), Deutsche Telekom (-0,95 Prozent auf 22,01 EUR), Roche (-0,59 Prozent auf 227,15 CHF), Reckitt Benckiser (-0,53 Prozent auf 56,82 GBP) und BAT (-0,44 Prozent auf 23,98 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 378 916 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 496,703 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at