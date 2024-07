Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 4 471,87 Punkte nach oben. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 4 466,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 462,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 460,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 499,67 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 513,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 412,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 3 997,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 6,44 Prozent auf 195,44 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,99 Prozent auf 49,09 CHF), Richemont (+ 0,89 Prozent auf 135,65 CHF), Siemens (+ 0,51 Prozent auf 174,14 EUR) und Enel (+ 0,40 Prozent auf 6,57 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Glencore (-2,08 Prozent auf 4,34 GBP), Roche (-1,93 Prozent auf 274,70 CHF), Rio Tinto (-1,58 Prozent auf 48,67 GBP), BP (-1,19 Prozent auf 4,52 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,16 Prozent auf 40,20 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 396 189 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 535,944 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at