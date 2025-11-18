Rio Tinto Aktie

59,98EUR -1,30EUR -2,12%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

18.11.2025 08:54:06

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies am Dienstag darauf, dass der Bergbaukonzern die Produktion in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie Yarwun in Australien von Oktober 2026 an um 40 Prozent drosseln wolle, um den Betrieb bis 2035 sicherzustellen und nach Alternativen zu suchen. Für die Branche sei das wichtigste Signal, dass die Kapazität für Abraum und die Anforderungen an die Dekarbonisierung zunehmend die Aluminiumoxid-Versorgung ex China beschränkten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
59,86 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
52,89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

