Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Am Donnerstag verliert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,25 Prozent auf 4 380,55 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 4 389,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 391,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 393,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 380,55 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 398,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 206,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, lag der STOXX 50 noch bei 4 000,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,05 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 0,97 Prozent auf 7,06 GBP), Enel (+ 0,87 Prozent auf 6,26 EUR), National Grid (+ 0,85 Prozent auf 10,64 GBP), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 128,95 CHF) und Roche (+ 0,77 Prozent auf 222,30 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen RELX (-1,15 Prozent auf 32,62 GBP), BASF (-0,74 Prozent auf 48,79 EUR), Glencore (-0,60 Prozent auf 4,64 GBP), SAP SE (-0,59 Prozent auf 168,70 EUR) und Nestlé (-0,50 Prozent auf 91,74 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 804 264 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 534,075 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at