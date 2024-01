Börse Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent tiefer bei 16 509,20 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,659 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,676 Prozent auf 16 504,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 617,29 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 497,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 16 517,28 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, notierte der DAX bei 16 533,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wies der DAX einen Stand von 15 070,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wurde der DAX mit 14 436,31 Punkten gehandelt.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Covestro (+ 0,27 Prozent auf 52,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,10 Prozent auf 384,40 EUR), QIAGEN (+ 0,08 Prozent auf 39,62 EUR), BASF (+ 0,07 Prozent auf 47,73 EUR) und Hannover Rück (-0,04 Prozent auf 222,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-3,28 Prozent auf 18,74 EUR), Siemens (-1,90 Prozent auf 159,34 EUR), adidas (-1,59 Prozent auf 171,00 EUR), Sartorius vz (-1,53 Prozent auf 315,90 EUR) und Deutsche Bank (-1,29 Prozent auf 12,36 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 228 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 160,389 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at