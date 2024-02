Börse Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 17 000,38 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,718 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,292 Prozent fester bei 16 975,99 Punkten, nach 16 926,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 16 958,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 013,17 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, wies der DAX einen Wert von 16 704,56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der DAX einen Wert von 15 234,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, mit 15 307,98 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 049,52 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5,28 Prozent auf 14,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 345,90 EUR), Zalando (+ 2,61 Prozent auf 19,47 EUR), Bayer (+ 2,48 Prozent auf 28,48 EUR) und BASF (+ 1,79 Prozent auf 44,81 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-0,69 Prozent auf 167,16 EUR), Sartorius vz (-0,47 Prozent auf 342,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,32 Prozent auf 42,23 EUR), Beiersdorf (-0,22 Prozent auf 137,80 EUR) und adidas (-0,15 Prozent auf 171,48 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 2 273 269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 196,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,78 zu Buche schlagen. Mit 7,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

