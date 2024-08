Börse Frankfurt in Grün: Das macht der SDAX aktuell

Der SDAX notiert am Mittag im Plus.

Um 12:10 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent auf 13 586,19 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 94,070 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,408 Prozent auf 13 470,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 415,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 13 586,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 470,36 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,045 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Stand von 14 632,77 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 07.05.2024, bei 14 772,72 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 13 481,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent nach unten. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 8,06 Prozent auf 55,00 EUR), AUTO1 (+ 5,06 Prozent auf 8,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,89 Prozent auf 15,87 EUR), Energiekontor (+ 4,09 Prozent auf 61,10 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 3,53 Prozent auf 8,66 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen adesso SE (-4,73 Prozent auf 70,50 EUR), Vitesco Technologies (-1,77 Prozent auf 52,85 EUR), ADTRAN (-0,91 Prozent auf 4,36 EUR), JOST Werke (-0,75 Prozent auf 39,80 EUR) und Adtran Networks SE (-0,52 Prozent auf 19,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 667 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,383 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 verzeichnet die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at