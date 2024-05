Börse Frankfurt in Grün: DAX startet mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 18 753,66 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,825 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,001 Prozent fester bei 18 686,85 Punkten in den Handel, nach 18 686,60 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 686,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 773,30 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 4,18 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der DAX mit 18 097,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Wert von 16 926,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 896,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,83 Prozent nach oben. Bei 18 773,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,72 Prozent auf 25,34 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,53 Prozent auf 27,91 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 447,60 EUR), Fresenius SE (+ 1,25 Prozent auf 28,38 EUR) und Infineon (+ 1,25 Prozent auf 37,35 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Symrise (-1,26 Prozent auf 102,15 EUR), SAP SE (-0,48 Prozent auf 176,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,13 Prozent auf 117,25 EUR), Covestro (-0,12 Prozent auf 48,72 EUR) und BMW (-0,10 Prozent auf 101,55 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 369 820 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 205,968 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

