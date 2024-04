Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Montag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,24 Prozent fester bei 18 204,64 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,810 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,006 Prozent höher bei 18 162,15 Punkten in den Handel, nach 18 161,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 235,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 162,15 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 492,49 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.01.2024, den Stand von 16 941,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der DAX einen Wert von 15 922,38 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 8,56 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 1,52 Prozent auf 43,55 EUR), Siemens Energy (+ 0,93 Prozent auf 19,03 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,83 Prozent auf 121,10 EUR), Commerzbank (+ 0,82 Prozent auf 14,22 EUR) und BMW (+ 0,80 Prozent auf 107,25 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Bank (-3,98 Prozent auf 15,87 EUR), Porsche (-2,18 Prozent auf 87,84 EUR), Continental (-2,18 Prozent auf 61,14 EUR), Merck (-1,38 Prozent auf 149,65 EUR) und SAP SE (-0,18 Prozent auf 173,68 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 211 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at