Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX nachmittags mit Gewinnen

Der LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,10 Prozent stärker bei 18 603,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 645,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 512,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 015,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 17 404,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 889,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 11,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 2,40 Prozent auf 29,04 EUR), Zalando (+ 1,85 Prozent auf 23,68 EUR), Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 24,94 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,10 Prozent auf 48,60 EUR) und Daimler Truck (+ 1,03 Prozent auf 39,39 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Brenntag SE (-3,72 Prozent auf 64,78 EUR), Sartorius vz (-3,62 Prozent auf 252,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,50 Prozent auf 27,70 EUR), SAP SE (-1,32 Prozent auf 178,96 EUR) und Merck (-1,27 Prozent auf 166,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 252 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,307 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at