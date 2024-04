Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge

Der LUS-DAX zeigt am Freitag eine positive Tendenz.

Um 12:24 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 18 114,00 Punkte.

Bei 18 042,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 161,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 12.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 988,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 701,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 679,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 3,25 Prozent auf 32,36 EUR), Rheinmetall (+ 2,14 Prozent auf 544,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,10) Prozent auf 17,79 EUR), Deutsche Bank (+ 2,04 Prozent auf 14,88 EUR) und EON SE (+ 2,03 Prozent auf 12,55 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-0,99 Prozent auf 32,48 EUR), Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 343,70 EUR), QIAGEN (-0,31 Prozent auf 38,22 EUR), Porsche Automobil vz (-0,27 Prozent auf 50,98 EUR) und Daimler Truck (-0,17 Prozent auf 45,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 807 323 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,946 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 3,21 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

