Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich mittags fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent fester bei 3 262,67 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 497,818 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,033 Prozent auf 3 240,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 239,82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 240,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 266,85 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,80 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 406,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 324,62 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 265,15 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,86 Prozent abwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3,28 Prozent auf 72,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,97 Prozent auf 38,08 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 36,38 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 31,77 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,25 Prozent auf 81,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen freenet (-2,16 Prozent auf 25,38 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,63 Prozent auf 45,25 EUR), EVOTEC SE (-1,31 Prozent auf 9,77 EUR), TeamViewer (-0,32 Prozent auf 12,40 EUR) und PNE (-0,30 Prozent auf 13,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 554 195 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,078 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

