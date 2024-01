Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

Der TecDAX schloss den Handelstag im Plus ab.

Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,32 Prozent stärker bei 3 268,97 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 473,312 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,112 Prozent stärker bei 3 229,96 Punkten in den Montagshandel, nach 3 226,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 271,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 212,94 Zählern.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der TecDAX 3 251,07 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 999,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, den Wert von 3 027,72 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 7,25 Prozent auf 91,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,89 Prozent auf 99,16 EUR), MorphoSys (+ 3,02 Prozent auf 36,50 EUR), Siltronic (+ 2,83 Prozent auf 92,75 EUR) und ADTRAN (+ 2,72 Prozent auf 7,36 USD). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 33,69 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,42 Prozent auf 27,76 EUR), PNE (-0,74 Prozent auf 13,46 EUR), SMA Solar (-0,62 Prozent auf 56,30 EUR) und HENSOLDT (-0,47 Prozent auf 25,28 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 611 738 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,342 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at