NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich zuvorderst um die Umbaumaßnahmen im Segment Home & Business Solutions (HBS) gedreht, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daneben sei es darum gegangen, ob die Dynamik im Geschäft mit Großprojekten zu halten ist./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.