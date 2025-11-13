SMA Solar Aktie

29,16EUR -1,46EUR -4,77%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

13.11.2025 08:14:39

SMA Solar Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Solaranlagen decke sich mit den Erwartungen, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Auftragseingang sei stark./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,00 € 		Abst. Kursziel*:
15,79%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,55%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

