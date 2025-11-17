SMA Solar Aktie
|31,74EUR
|1,42EUR
|4,68%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
17.11.2025 10:42:28
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das dritte Quartal des Solar-Wechselrichterkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-48,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-46,44%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
12:26
|XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen
|10:42
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|31,74
|4,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:33
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:07
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|11:00
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:46
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10:43
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:42
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|10:40
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|10:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|10:16
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:08
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:53
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:47
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|voestalpine Buy
|UBS AG
|07:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07:22
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:20
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.