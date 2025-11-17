SMA Solar Aktie

31,74EUR
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

17.11.2025

SMA Solar Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das dritte Quartal des Solar-Wechselrichterkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,88 € 		Abst. Kursziel*:
-48,30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-46,44%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

