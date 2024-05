Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

Der LUS-DAX fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:27 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent auf 18 675,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 664,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 709,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 17 773,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 17 068,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, den Stand von 16 019,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 1,12 Prozent auf 28,97 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 68,76 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,54 Prozent auf 50,16 EUR), Symrise (+ 0,45 Prozent auf 101,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,42 Prozent auf 120,85 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil EON SE (-4,33 Prozent auf 12,82 EUR), Heidelberg Materials (-2,78 Prozent auf 97,20 EUR), Sartorius vz (-2,27 Prozent auf 271,30 EUR), Deutsche Bank (-1,94 Prozent auf 15,55 EUR) und Zalando (-1,62 Prozent auf 24,84 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 863 117 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 205,548 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,01 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at