Porsche vz. Aktie
|48,27EUR
|2,06EUR
|4,46%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die schwachen Zahlen für das dritte Quartal nicht mehr überrascht haben dürften. Daher fokussiere er sich darauf, dass das Management eine deutliche Erholung im neuen Jahr erwarte. Treiber seien die Strategie des Sportwagenbauers bezüglich einer Produktneuausrichtung und der einmalige Charakter der Sondereffekte im Jahr 2025. Narayan bleibt hinsichtlich der Aussichten für China zwar vorsichtig, erhöhte aber dennoch sein Kursziel./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
48,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,60%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
48,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,77%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08:41
|AKTIE IM FOKUS: Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Analysen
|20:59
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20:59
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche vz. Underweight
|Morgan Stanley
|20:59
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:09
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|20:59
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:58
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:48
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:27
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:12
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:11
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:46
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:45
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:03
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|15:27
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:35
|Under Armour Buy
|UBS AG
|14:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:07
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.