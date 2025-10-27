Porsche vz. Aktie

48,27EUR
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

27.10.2025 20:59:09

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die schwachen Zahlen für das dritte Quartal nicht mehr überrascht haben dürften. Daher fokussiere er sich darauf, dass das Management eine deutliche Erholung im neuen Jahr erwarte. Treiber seien die Strategie des Sportwagenbauers bezüglich einer Produktneuausrichtung und der einmalige Charakter der Sondereffekte im Jahr 2025. Narayan bleibt hinsichtlich der Aussichten für China zwar vorsichtig, erhöhte aber dennoch sein Kursziel./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
48,70 € 		Abst. Kursziel*:
-7,60%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
48,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,77%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

20:59 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:50 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
10:27 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
08:41 Porsche vz. Hold Warburg Research
07:40 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
