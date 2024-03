Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,19 Prozent stärker bei 14 025,90 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 115,369 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,234 Prozent auf 14 032,70 Punkte an der Kurstafel, nach 13 999,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 999,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 053,92 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wurde der SDAX mit 13 707,95 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 074,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 971,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 11,82 Prozent auf 4,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,86 Prozent auf 36,70 EUR), Amadeus FiRe (+ 2,75) Prozent auf 112,00 EUR), Klöckner (+ 2,54 Prozent auf 6,67 EUR) und Ceconomy St (+ 2,23 Prozent auf 1,97 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen ADTRAN (-4,07 Prozent auf 5,65 USD), Varta (-2,59 Prozent auf 14,85 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,45 Prozent auf 6,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,32 Prozent auf 17,47 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,87 Prozent auf 28,32 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die AUTO1-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 801 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 15,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at