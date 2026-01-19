Börse Frankfurt: SDAX fällt

So bewegt sich der SDAX am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 2,24 Prozent leichter bei 17 917,96 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 97,618 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,52 Prozent auf 18 050,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 329,35 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 917,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 050,46 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 732,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 16 719,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 013,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,24 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PSI Software (+ 0,44 Prozent auf 45,20 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,42 Prozent auf 19,04 EUR), Energiekontor (+ 0,41 Prozent auf 36,55 EUR), Gerresheimer (+ 0,16 Prozent auf 25,40 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-5,01 Prozent auf 1,95 EUR), JENOPTIK (-4,91 Prozent auf 21,30 EUR), Dürr (-4,83 Prozent auf 22,65 EUR), Siltronic (-4,80 Prozent auf 52,60 EUR) und Verve Group (-4,49 Prozent auf 1,87 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die Klöckner-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 321 278 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,987 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at