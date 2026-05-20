Heidelberger Druckmaschinen Aktie

1,37EUR 0,01EUR 0,59%
Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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20.05.2026 08:35:02

Heidelberger Druckmaschinen Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,70 auf 1,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Stefan Augustin verwies am Mittwoch auf den negativen Mix und Währungsbelastungen im vierten Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers. Mit den Einsparungen durch das Programm "Zukunftsplan" im Geschäftsjahr 2026/27 dürfte man eher versuchen, dem Gegenwind für Umsatz und Kosten entgegenzuwirken, anstatt die Margen zu steigern. Der Analyst senkte daher seine Schätzungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1,33 € 		Abst. Kursziel*:
5,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,97%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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