Heidelberger Druckmaschinen Aktie
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WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
Heidelberger Druckmaschinen Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,70 auf 1,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Stefan Augustin verwies am Mittwoch auf den negativen Mix und Währungsbelastungen im vierten Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers. Mit den Einsparungen durch das Programm "Zukunftsplan" im Geschäftsjahr 2026/27 dürfte man eher versuchen, dem Gegenwind für Umsatz und Kosten entgegenzuwirken, anstatt die Margen zu steigern. Der Analyst senkte daher seine Schätzungen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1,33 €
|
Abst. Kursziel*:
5,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,97%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
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