06.02.2026 09:01:15

Heidelberger Druckmaschinen Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck nach Zahlen von 2,20 auf 1,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der starke Rückgang des Auftragsbestandes sei ein Risiko für die Produktionsauslastung des Unternehmens, schrieb Stefan Augustin in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1,51 € 		Abst. Kursziel*:
12,73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,25%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

09:01 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
05.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
14.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
04.08.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
