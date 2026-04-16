Heidelberger Druckmaschinen Aktie
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WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
Heidelberger Druckmaschinen Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Kursziel von 1,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Margenschwäche ohne nennenswerte Umsatzeinbußen spreche für ein negativeres Preisumfeld, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Dies lasse für 2026/27 auch nichts Gutes erwarten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1,70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1,60 €
|
Abst. Kursziel*:
6,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
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