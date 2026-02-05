Heidelberger Druckmaschinen Aktie
|1,62EUR
|-0,26EUR
|-13,82%
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
Heidelberger Druckmaschinen Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 2,20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei geprägt gewesen von ordentlicher Profitabilität, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Auftragseingang sei allerdings schwächer gewesen als im Vorquartal./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
2,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1,61 €
|
Abst. Kursziel*:
36,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,64%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:05
|ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt (dpa-AFX)
|
07:42
|Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt (dpa-AFX)
|
07:31
|OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG steigert nach neun Monaten ... (dpa-AFX)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
27.01.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)