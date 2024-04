Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent schwächer bei 15 608,54 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,15 Prozent tiefer bei 15 375,26 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 712,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15 615,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 343,91 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 384,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 510,50 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Wert von 11 799,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 5,71 Prozent. Bei 16 538,86 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 21,99 Prozent auf 10,65 USD), Anglo American (+ 16,10 Prozent auf 25,60 GBP), Intevac (+ 12,30 Prozent auf 4,16 USD), QC (+ 6,38 Prozent auf 0,50 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,31 Prozent auf 6,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Innodata (-10,11 Prozent auf 5,69 USD), Textron (-9,95 Prozent auf 84,66 USD), Ebix (-9,24 Prozent auf 0,55 USD), Biomarin Pharmaceutical (-8,68 Prozent auf 83,28 USD) und Inter Parfums (-8,23 Prozent auf 119,78 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Anglo American-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17 200 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,824 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

