Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 15 781,44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,329 Prozent auf 15 765,20 Punkte an der Kurstafel, nach 15 817,18 Punkten am Vortag.

Bei 15 842,63 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 738,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 172,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 876,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 11 699,09 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 45,28 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 5,74 Prozent auf 42,94 USD), Intuitive Surgical (+ 3,27 Prozent auf 302,80 USD), DexCom (+ 2,61 Prozent auf 104,78 USD), MercadoLibre (+ 1,99 Prozent auf 1 471,31 USD) und Microsoft (+ 1,59 Prozent auf 375,56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Cisco (-11,78 Prozent auf 47,01 USD), Palo Alto Networks (-6,25 Prozent auf 240,17 USD), Baker Hughes (-5,48 Prozent auf 32,76 USD), Dollar Tree (-5,18 Prozent auf 112,57 USD) und Marvell Technology (-5,02 Prozent auf 54,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 210 227 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,688 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,46 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 9,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

