SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Euronext-Handel im Fokus
|
09.07.2026 12:26:58
Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus
Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent fester bei 8 271,29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,476 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,665 Prozent auf 8 307,51 Punkte an der Kurstafel, nach 8 252,66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 319,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 262,86 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 203,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der CAC 40 8 245,80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 878,46 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,928 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 162 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,713 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09.07.26
|Euronext-Handel: CAC 40 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
09.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
09.07.26
|Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.07.26
|Börse Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26