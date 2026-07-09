Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent fester bei 8 271,29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,476 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,665 Prozent auf 8 307,51 Punkte an der Kurstafel, nach 8 252,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 319,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 262,86 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 203,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der CAC 40 8 245,80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 878,46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,928 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 162 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,713 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at