Airbus Aktie
|173,32EUR
|-1,16EUR
|-0,66%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Milene Kerner ging am Montagabend auf den aktuellen Auslieferungsmonitor ein. Die Zahlen zeigten, dass 2026 hinsichtlich der Auslieferungsziele für das Gesamtjahr noch viel mehr vom späteren Jahresverlauf abhänge als üblich./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
172,34 €
|
Abst. Kursziel*:
27,65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
173,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:28