Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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07.05.2026 21:50:50

Airbus SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im April hätten sich auf 67 Flugzeuge belaufen, was einem Anstieg von rund 20 Prozent zum Vorjahr entspreche und mehr sei, als sie erwartet habe, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit lägen die Auslieferungen seit Jahresbeginn aber immer noch um 6 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
183,92 € 		Abst. Kursziel*:
0,59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
181,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,85%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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