Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im April hätten sich auf 67 Flugzeuge belaufen, was einem Anstieg von rund 20 Prozent zum Vorjahr entspreche und mehr sei, als sie erwartet habe, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit lägen die Auslieferungen seit Jahresbeginn aber immer noch um 6 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
183,92 €
|
Abst. Kursziel*:
0,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
181,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,85%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
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09:29
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