Airbus Aktie
|195,92EUR
|-2,42EUR
|-1,22%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
198,06 €
|
Abst. Kursziel*:
21,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
195,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,50%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:52
|Airbus sieht Luftverkehr auf Wachstumskurs und übergibt im Juni 89 Flugzeuge - Aktie im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Airbus auf 236 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
08.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)