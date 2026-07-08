Airbus Aktie
|198,34EUR
|-5,26EUR
|-2,58%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Seit Jahresbeginn sei die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 15 Prozent gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch. Die Auslieferungszahlen im zweiten Quartal sollten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, denn die Zahlen seien besser als erwartet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
197,56 €
|
Abst. Kursziel*:
1,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
198,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
21:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro (dpa-AFX)
|
17:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16:21
|Luftfahrt: Airbus rechnet damit, dass sich die Zahl der Flugreisenden bis 2045 verdoppelt (Spiegel Online)
|
15:58
|Handel in Paris: CAC 40 fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
07.07.26
|Airbus und MTU wollen Brennstoffzellen-Triebwerk entwickeln (dpa-AFX)
Analysen zu Airbus SE
|20:33
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20:13
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20:33
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20:13
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20:33
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20:13
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198,22
|-2,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:33
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20:15
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|20:15
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:13
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:05
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:48
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:40
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:01
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09:34
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09:20
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|08:33
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:23
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08:18
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|Basler Buy
|Warburg Research
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07:32
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06:35
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06:28
|RWE Buy
|UBS AG
|06:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.