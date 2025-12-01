Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
|
01.12.2025 09:29:33
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Am Montag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,61 Prozent schwächer bei 8 073,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,464 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,546 Prozent leichter bei 8 078,40 Punkten in den Montagshandel, nach 8 122,71 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 087,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 070,32 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 8 121,07 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 01.09.2025, mit 7 707,90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 235,11 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,19 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 24 809 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 313,700 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
