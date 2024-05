Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Der CAC 40 bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,24 Prozent aufwärts auf 8 245,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,548 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,193 Prozent stärker bei 8 241,68 Punkten, nach 8 225,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 253,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 241,00 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,424 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der CAC 40 auf 8 045,11 Punkte taxiert. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 7 743,42 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 7 418,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,49 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Crédit Agricole-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 389,427 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,02 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at