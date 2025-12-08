CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag mit Abgaben

Wenig verändert zeigt sich der CAC 40 am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 8 100,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,194 Prozent auf 8 098,96 Punkte an der Kurstafel, nach 8 114,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 080,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 109,57 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 7 950,18 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2025, den Wert von 7 734,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 7 426,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 9,56 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 59 597 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,047 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at