Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge

Am Montag sinkt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,13 Prozent auf 8 104,35 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,465 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,194 Prozent tiefer bei 8 098,96 Punkten in den Handel, nach 8 114,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 109,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 080,85 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 7 950,18 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 08.09.2025, einen Wert von 7 734,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 7 426,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,61 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 36 477 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 310,047 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

