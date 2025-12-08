Euronext-Handel CAC 40 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Um 09:12 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,34 Prozent auf 8 087,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,194 Prozent auf 8 098,96 Punkte an der Kurstafel, nach 8 114,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 085,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 108,93 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 7 950,18 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 08.09.2025, mit 7 734,84 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, stand der CAC 40 bei 7 426,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,38 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 15 860 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 310,047 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at