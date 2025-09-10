Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Am Mittwoch notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent leichter bei 4 644,73 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 134,152 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 4 655,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 655,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 4 639,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 676,52 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX mit 4 720,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 394,15 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2024, den Stand von 3 576,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 27,02 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 1,17 Prozent auf 112,00 EUR), voestalpine (+ 0,56 Prozent auf 28,52 EUR), Telekom Austria (+ 0,53 Prozent auf 9,56 EUR), Raiffeisen (+ 0,34 Prozent auf 29,12 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,29 Prozent auf 18,80 EUR), DO (-2,24 Prozent auf 218,50 EUR), Lenzing (-2,19 Prozent auf 26,85 EUR), CA Immobilien (-1,32 Prozent auf 22,40 EUR) und Andritz (-0,97 Prozent auf 61,10 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 66 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 32,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at