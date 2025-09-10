BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX im Blick
|
10.09.2025 15:59:13
Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter
Am Mittwoch notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent leichter bei 4 644,73 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 134,152 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 4 655,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 655,57 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 4 639,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 676,52 Punkten erreichte.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX mit 4 720,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 394,15 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2024, den Stand von 3 576,18 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 27,02 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 1,17 Prozent auf 112,00 EUR), voestalpine (+ 0,56 Prozent auf 28,52 EUR), Telekom Austria (+ 0,53 Prozent auf 9,56 EUR), Raiffeisen (+ 0,34 Prozent auf 29,12 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,29 Prozent auf 18,80 EUR), DO (-2,24 Prozent auf 218,50 EUR), Lenzing (-2,19 Prozent auf 26,85 EUR), CA Immobilien (-1,32 Prozent auf 22,40 EUR) und Andritz (-0,97 Prozent auf 61,10 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 66 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 32,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten
|
15:59
|Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.09.25
|Dienstagshandel in Wien: So steht der ATX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
09.09.25
|Wiener Börse-Handel: ATX notiert im Plus (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
08.09.25
|Aufschläge in Wien: ATX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.09.25
|Aufschläge in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gewinne in Wien: ATX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu BAWAGmehr Analysen
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|15.01.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|15.01.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|15.01.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.18
|BAWAG Kauf
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|18.04.23
|BAWAG Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.22
|BAWAG Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|61,20
|-0,81%
|AT & S (AT&S)
|18,78
|-2,39%
|BAWAG
|111,90
|1,08%
|CA Immobilien
|22,36
|-1,50%
|DO & CO
|218,00
|-2,46%
|Erste Group Bank AG
|83,60
|-0,36%
|Lenzing AG
|26,85
|-2,19%
|OMV AG
|46,86
|-0,47%
|Österreichische Post AG
|29,30
|-0,17%
|Raiffeisen
|29,06
|0,14%
|Telekom Austria AG
|9,56
|0,53%
|voestalpine AG
|28,46
|0,35%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 642,58
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.