BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ATX im Blick 10.09.2025 15:59:13

Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Der ATX verliert am dritten Tag der Woche an Wert.

Am Mittwoch notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent leichter bei 4 644,73 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 134,152 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 4 655,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 655,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 4 639,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 676,52 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX mit 4 720,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 394,15 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2024, den Stand von 3 576,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 27,02 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 1,17 Prozent auf 112,00 EUR), voestalpine (+ 0,56 Prozent auf 28,52 EUR), Telekom Austria (+ 0,53 Prozent auf 9,56 EUR), Raiffeisen (+ 0,34 Prozent auf 29,12 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,29 Prozent auf 18,80 EUR), DO (-2,24 Prozent auf 218,50 EUR), Lenzing (-2,19 Prozent auf 26,85 EUR), CA Immobilien (-1,32 Prozent auf 22,40 EUR) und Andritz (-0,97 Prozent auf 61,10 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 66 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 32,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten

Analysen zu BAWAGmehr Analysen

24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
10.03.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
12.02.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
15.01.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 61,20 -0,81% Andritz AG
AT & S (AT&S) 18,78 -2,39% AT & S (AT&S)
BAWAG 111,90 1,08% BAWAG
CA Immobilien 22,36 -1,50% CA Immobilien
DO & CO 218,00 -2,46% DO & CO
Erste Group Bank AG 83,60 -0,36% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 26,85 -2,19% Lenzing AG
OMV AG 46,86 -0,47% OMV AG
Österreichische Post AG 29,30 -0,17% Österreichische Post AG
Raiffeisen 29,06 0,14% Raiffeisen
Telekom Austria AG 9,56 0,53% Telekom Austria AG
voestalpine AG 28,46 0,35% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 642,58 -0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen