UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Investition
|
08.12.2025 10:04:39
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 07.12.2015 wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 248,439 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 426,97 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 05.12.2025 auf 14,76 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 84,27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von UNIQA Insurance bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|UNIQA Insurance AG
|14,94
|1,22%
