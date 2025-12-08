Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

UNIQA Insurance Aktie

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

UNIQA Insurance-Investition 08.12.2025 10:04:39

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.12.2015 wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 248,439 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 426,97 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 05.12.2025 auf 14,76 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 84,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UNIQA Insurance bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

03.12.25 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
25.11.25 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
