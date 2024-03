Börse Wien: ATX Prime steigt schlussendlich

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent fester bei 1 704,75 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,024 Prozent auf 1 690,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 690,60 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 706,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 690,13 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,032 Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 733,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 662,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wurde der ATX Prime mit 1 764,87 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,541 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,74 Prozent auf 19,96 EUR), Frequentis (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,98 Prozent auf 19,34 EUR), FACC (+ 2,70 Prozent auf 6,09 EUR) und Lenzing (+ 2,59 Prozent auf 29,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-2,58 Prozent auf 4,54 EUR), Rosenbauer (-1,69 Prozent auf 29,00 EUR), STRABAG SE (-1,49 Prozent auf 42,95 EUR), Marinomed Biotech (-0,87 Prozent auf 22,80 EUR) und UNIQA Insurance (-0,74 Prozent auf 8,03 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 681 134 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,277 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 2,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,64 Prozent bei der Semperit-Aktie zu erwarten.

